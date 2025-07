L’AQUILA: ANCORA FIAMME AL PROGETTO CASE DI BAZZANO. PAURA TRA RESIDENTI, IPOTESI PIROMANE

L’AQUILA – Per la seconda volta, il quartiere post sismico del Progetto Case di via Fabrizio De André, nella frazione aquilana di Bazzano, è stato teatro di un incendio, subito spento dai vigili del fuoco.

Le fiamme, dalle cause incerte, sono divampate l’altra sera in un appartamento non abitato di una delle palazzine della frazione aquilana, ma è stato soffocato subito e non ci sono feriti. Solo la scorsa settimana, un rogo aveva interessato la vegetazione adiacente alla medesima struttura.

Anche questa volta, il fuoco si è sviluppato intorno alle 22:50, un dettaglio che, sebbene possa sembrare casuale, solleva inquietanti interrogativi tra i residenti.

Il sospetto che si possa trattare dell’azione di un piromane esiste ma si tratta di una ipotesi tutta da verificare.

I residenti chiedono a gran voce “un rafforzamento delle misure di sicurezza”, invocando l’installazione di telecamere di sorveglianza come strumento deterrente e prezioso ausilio per le forze dell’ordine nelle indagini.