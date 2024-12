L’AQUILA: ANCORA FURTI NELLE CASE MA UN ALLARME FA SALTARE I PIANI DEI BANDITI A PRETURO

L’AQUILA- Ladri sempre in azione nell’Aquilano: alcune abitazioni, infatti, sono state prese di mira negli ultimi giorni e, in particolare nella frazione di Preturo, dove i malviventi, quasi certamente persone provenienti dall’est Europa secondo quanto si è appreso, hanno svaligiato tre case mentre i loro inquilini erano altrove.

In un altro caso, per fortuna, le cose sono andate diversamente anche se lo spavento è stato forte. I ladri hanno provato a forzare una porta blindata di una abitazione in un momento in cui i proprietari erano in casa ma l’allarme li ha fatti fuggire a gambe levate.

Di recente, comunque, i carabinieri hanno arrestato due ladri che avevano commesso dei furti sempre nell’Aquilano mentre un terzo della stessa banda è ricercato. In questo caso si è trattato di italiani.