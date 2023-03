L’AQUILA: ANCORA FURTI NELLE FRAZIONI, SVALIGIATA L’ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA FREZZA A PRETURO

L’AQUILA – Ancora furti nelle frazioni del Comune dell’Aquila. Questa volta è toccato a casa Frezza nella frazione di Menzano di Preturo.

Nella giornata di venerdì abbiamo scoperto come, agendo in completa sicurezza, data la totale assenza di qualsivoglia controllo del territorio, qualcuno si è introdotto in casa dei fratelli e delle sorelle Frezza, mettendo a soqquadro l’abitazione e portando via quadri, soprammobili e tante altre cose tra cui le più importanti in assoluto: i Ricordi! Verosimilmente, a giudicare dalla quantità di robe asportate, non è affatto esclusa un’introduzione nell’abitazione dei compianti Sonia e Sergio Frezza effettuata in più riprese. “I ladri hanno agito indisturbati ben sapendo che anche la piccola frazione di Menzano, come praticamente tutte le altre nel nostro Comune, è totalmente priva di qualsiasi dispositivo e della pur minima prassi o attività volta ad una vigilanza sulle cose o indirizzata a garantire la sicurezza per i cittadini e le cittadine dell’Aquila e del suo comprensorio. Alla faccia di chi gioca sempre con le parole, prendendo puntualmente in giro i cittadini e riempiendosi la bocca con le solite, stantie, affermazioni sul “controllo del territorio”, le frazioni della nostra città sono invece lasciate completamente in balia di chi può colpire del tutto indisturbato, e le sempre più frequenti ondate di furti che feriscono il nostro territorio stanno lì a dimostrarlo”.

“Le Forze di Polizia intervenute sul posto hanno poi sollecitato l’intervento degli stessi colleghi della “Scientifica” avendo avuto modo di appurare la particolarità dell’abitazione, piccolo patrimonio artistico e architettonico del capoluogo. A loro va il nostro sincero ringraziamento per la professionalità, competenza e delicatezza mostrate in questo tristissimo frangente” commentano i dieci fratelli e sorelle della famiglia Frezza.