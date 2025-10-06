L’AQUILA: ANCORA IN AZIONE NELLA NOTTE IL PIROMANE AL PROGETTO CASE DI BAZZANO

L’AQUILA – La piastra di via Fabrizio De Andrè al Progetto Case di Bazzano (L’Aquila), è stata di nuovo incendiata da un piromane. Sul posto pompieri e Polizia, fermo restando che la piastra è disabitata.

Nei precedenti incendi, come riporta il Centro, tutti appiccati di notte (gli ultimi due prima di quello dell’altra notte, molto significativamente intorno alle 22.50), erano stati danneggiati prima gli appartamenti a terra, poi anche quelli superiori. L’altra notte l’opera è stata completata con due all’ultimo piano. Eventi dolosi, la sola ossessiva ripetitività è ovviamente sufficiente a dare certezza.

L’allarme è scattato intorno all’una e mezza della notte, il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti fino a poco prima delle sette, con autobotte, autoscala e anche chilolitrica da 14 mila litri di capacità. I residenti, ormai esasperati, chiedono interventi e provvedimenti.