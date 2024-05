L’AQUILA: ANCORA LUNGHE CODE AL MCDONALD’S, TRAFFICO BLOCCATO E CITTADINI INFEROCITI

L’AQUILA – Ancora traffico bloccato in serata, lungo viale Corrado IV, all’Aquila, con le auto incolonnate nei pressi del McDonald’s.

Una situazione che si ripete ad ogni nuova offerta dei menu proposti dalla catena di fast food, ma anche nelle serate “normali”, con le code che si creano, in particolare, per l’acquisto del cibo da asporto al “McDrive”, con disagi per gli automobilisti dai quali continuano ad arrivare segnalazioni di lunghe attese e una viabilità, in una delle arterie più importanti della città, praticamente in tilt.

Nel dicembre dell’anno scorso, clamoroso è stato il caso dell’ambulanza a sirene spiegate rimasta bloccata per diversi minuti e con l’esigenza di arrivare sul luogo di un incidente stradale non lontano. Questa sera, una volante della polizia è stata costretta a procedere quasi a passo d’uomo insieme ai mezzi “civili”.

Tante le proteste che ancora una volta hanno invaso i social, nella speranza che chi di dovere ponga rimedio ad una situazione diventata addirittura grottesca. (red.)