L’AQUILA: ANCORA UN FINE SETTIMANA PIENO DI GENTE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

L’AQUILA – Un altro fine settimana in cui tanta gente riempie le vie del centro storico dall’Aquila.

Tra sabato e domenica, infatti, migliaia e migliaia tra cittadini e turisti si sono riversati nel capoluogo di regione abruzzese per godersi un bel clima e le bellezze della città tra meno di un mese – il 6 Aprile – celebrerà i quindici anni dal drammatico terremoto che la mise in ginocchio.

Il tutto nei giorni in cui c’è tanta emozione per la vittoria nella “gara” per aggiudicarsi il titolo di Capitale della Cultura 2026 e nonostante più di qualche difficoltà per i lavori come quelli in Piazza Duomo. (red.)