L’AQUILA: ANCORA UN INCENDIO AL PROGETTO C.A.S.E. DI BAZZANO, POSSIBILE LA “FIRMA” DEL PIROMANE

L’AQUILA – Ancora fiamme all’Aquila al progetto C.a.s.e. di Bazzano.
Un nuovo incendio è divampato in serata, coinvolgendo una parte del complesso già colpita in passato da episodi simili.
I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, evitando che il rogo si estendesse ad altre abitazioni.
Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi dell’ennesimo atto doloso, forse riconducibile al piromane che da tempo colpisce l’area, alimentando paura e tensione tra i residenti. (red.)
- L’AQUILA: ANCORA UN INCENDIO AL PROGETTO C.A.S.E. DI BAZZANO, POSSIBILE LA “FIRMA” DEL PIROMANEL’AQUILA – Ancora fiamme all'Aquila al progetto C.a.s.e. di Bazzano. Un nuovo incendio è divampato in serata, coinvolgendo una parte del compl...