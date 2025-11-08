L’AQUILA: ANCORA VANDALIZZATA TARGA A SERGIO RAMELLI, LA CONDANNA DI CAPPETTI E SANTANGELO

L’AQUILA – “Per la terza volta in meno di un anno ci troviamo di fronte a un gesto vile e inaccettabile, un nuovo atto vandalico contro la targa dedicata a Sergio Ramelli”.

Lo denuncia Stefano Cappetti, coordinatore comunale di Forza Italia, e Roberto Santangelo, presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, condannando con fermezza l’ennesimo atto vandalico ai danni della targa commemorativa dedicata a Ramelli.

“Non si tratta solo di un atto di inciviltà — proseguono Cappetti e Santangelo — ma di un’offesa alla memoria, al rispetto e alla libertà di pensiero. La Città dell’Aquila ha scelto consapevolmente di ricordare il martirio di un giovane che ha pagato con la vita il proprio anticonformismo, in un’epoca in cui l’antifascismo militante impediva la libera espressione delle idee.”

“I valori del dialogo, della libertà e del confronto democratico devono essere difesi ogni giorno — aggiungono — e non possono essere messi in discussione da chi sceglie la via della violenza e dell’intolleranza. Forza Italia ribadisce la propria condanna di ogni gesto d’odio e riafferma il dovere di custodire la memoria di Sergio Ramelli come monito e testimonianza di quanto la sopraffazione ideologica possa distruggere vite e libertà. La verità non si cancella: si difende, con civiltà e coraggio.”