L’AQUILA, ANCORA VIOLENZA: 24ENNE ACCERCHIATO E PRESO A BASTONATE VICINO CENTRO COMMERCIALE

L’AQUILA – Un giovane di 24 anni è stato aggredito all’Aquila nei pressi di un centro commerciale da altri quattro giovani che lo avrebbero prima accerchiato e poi colpito più volte con un bastone. Lo riporta l’Ansa.

Sull’ennesimo episodio di violenza nel capoluogo abruzzese stanno indagando i carabinieri, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto del giovane che è stato poi portato in ospedale.

I quattro, che non sono stati ancora identificati, rischiano un’accusa di rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma. Sembra – si legge ancora sull’Ansa – che il 24enne sia stato derubato del telefono cellulare e di una somma in contanti.