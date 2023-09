L’AQUILA: ANNULLAMENTO SFILATA ALPINI, RITIRATE LE RESTRIZIONI AL TRAFFICO

L’AQUILA – “A seguito dell’annullamento della sfilata delle penne nere, in segno di rispetto per la scomparsa di un alpino colto da malore nella giornata di venerdì, sono stati rimossi i divieti e le restrizioni al traffico che la Polizia municipale aveva previsto in occasione della manifestazione di domani, sabato 2 settembre”.

A renderlo noto è l’assessore con delega alla PM e viabilità, Laura Cucchiarella.

“Pertanto non sarà più prevista l’interruzione dalle ore 7 alle ore 12 della circolazione in viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio. Allo stesso modo è stato rimosso il provvedimento di interdizione al traffico, inizialmente previsto sempre dalle 7 alle 12, nel seguente percorso:

– Via Castello/via Malta, con contestuale inversione del senso di marcia di via Pescara, tratto via Zara/via Strinella, con direzione verso quest’ultima e obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Zara diretti verso via Pescara;

– Viale Nizza, tratto che da viale Duca degli Abruzzi conduce alla Fontana Luminosa (i residenti di viale Nizza e nell’area compresa tra viale Duca degli Abruzzi potranno accedere da via Fontesecco/via Buccio di Ranallo) e uscire da viale Don Bosco;

– via Porta Napoli, chiusura in direzione centro, con eccezione residenti fino all’intersezione con via Piave/via Corridoni);

– via XX Settembre, chiusura in direzione centro all’altezza di via Filomusi Guelfi” conclude l’assessore Cucchiarella.