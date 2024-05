L’AQUILA – Due antenne, diverse parabole oltre che dei pannelli posizionati sopra una costruzione storica che ospita un vecchio serbatoio dell’acquedotto del Chiarino: sono stati notati casualmente da alcune persone che sono solite frequentare la pineta aquilana di San Giuliano. Essi, che pure conoscono bene la zona, non ne sapevano nulla e si sono comunque sorpresi anche se la zona non è meta, per solito, di molti escursionisti.

Ci si è anche chiesto che tipo di problema quelle antenne potrebbero creare anche se la zona, come detto, non è molto antropizzata e, secondo quanto si è appreso, alcuni sono poi tornati sul posto con una speciale app sul telefono per verificare, con una misurazione, se esistono emissioni ma non sono arrivati a una conclusione credibile.

Per cui gradirebbero un intervento dell’Arta o di qualunque istituzione competente per per fugare ogni dubbio a tutela di chi passa da quelle parti.

Tra l’altro la presenza di quelle antenne cozza con lo scenario della pineta (foto G. Cocciolone) oltre che con il manufatto che sembra avere una valenza storica essendo stato realizzato oltre 100 anni fa.