L’AQUILA, ANZIANO INVESTITO IN BICI: IL PIRATA DELLA STRADA ERA UNA PROFESSORESSA UNIVERSITARIA

L’AQUILA – È durata sei giorni la caccia al pirata della strada che ha travolto con l’auto, fuggendo subito dopo, un uomo di 80 anni mentre in bicicletta a Collemaggio, in prossimità del canile: l’insospettabile investitrice ha 50 anni ed è una professoressa della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Aquila.

La donna, dopo essere fuggita senza prestare soccorso, si è recata presso un’officina meccanica di fiducia per porre rimedio ai danni provocati. Non si è accorta però che un pezzo di carrozzeria dell’auto era rimasto a terra dopo l’urto, come racconta il Messaggero.

E così proprio partendo proprio da questo particolare che gli agenti della polizia municipale hanno avviato le indagini arrivando a rintracciarla.