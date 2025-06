L’AQUILA: ANZIANO SI ALLONTANA DA CASA MA POI VIENE RINTRACCIATO DOPO 15 ORE A GIULIANOVA

L’AQUILA – Momenti di angoscia, poi per fortuna svaniti, per la scomparsa di un uomo di 82 anni all’Aquila di cui non si avevano notizie da ieri sera.

L’uomo, un albanese che vive da anni nella frazione aquilana di Paganica, era forse in stato confusionale e si allontanato da casa per dirigersi alla stazione ferroviaria dell’Aquila. Lì ha riferito a chi ha incontato di essere senza soldi e di voler andare a Giulianova. Alcuni hanno fatto una colletta per il taxi e il biglietto per l’autocorriera e si è fatto accompagnare al terminal bus di Collemaggio da dove è partito per il centro balneare del teramano. Forse la destinazione finale era Bari.

Grazie al gran lavoro dei vigili del fuoco dell’Aquila, che avevano avviato lo ricerche anche in zona compresa la frazione di Bazzano, l’uomo è stato identificato tramite delle telecamere e rintracciato dalla polizia giuliese con il sollievo dei familiari. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Nunzio Gentile. Le strategie per le ricerche erano state concordate di intesa con la prefettura.