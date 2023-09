L’AQUILA – Un uomo anziano è stato truffato da un malvivente per 5mila euro dopo che si era recato nella sua abitazione con la scusa del “falso amico di famiglia”. Poi, in un secondo momento, il malvivente si è recato di nuovo nella sua abitazione e ha anche cercato di rapinarlo.

Per sua sfortuna, come riporta il Centro, è stato bloccato dal nipote che era entrato un casa in quel momento. L’uomo è riuscito a fuggire ma ora è ricercato dalla squadra mobile dell’Aquila.