L’AQUILA, APERITIVO DELLA VIGILIA AD ALTA QUOTA: MUSICA CON DJ SET IN STREAMING DA CAMPO IMPERATORE

L’AQUILA – La tradizione dell’Aperitivo della Vigilia, a L’Aquila è una tradizione che raccoglie ogni 24 dicembre migliaia di giovani e meno giovani nelle vie del centro storico della città e che ogni anno cresce sempre di più. Dalla mattina al tardo pomeriggio tra un vociare e l’altro e con iniziative delle più impensabili la città viene animata con questa tradizione ormai conosciuta anche oltre i confini nazionali.

Quest’anno, a causa del Covid-19 e delle restrizioni che le autorità preposte hanno imposto per rallentare il contagio, l’Aperitivo della Vigilia non si svolgerà nella forma tradizionale.

Organizzato dall’Associazione “Plan B Discoclub” e dall’emittente aquilana Radio L’Aquila 1, in collaborazione con l’Ostello Lo Zio, nella splendida cornice di Campo Imperatore, l’Aperitivo di Natale diventa un evento virtuale per stare ugualmente insieme con la musica in diretta.

Dalle 10 alle 18 di giovedì 24 dicembre, l’Ostello Lo Zio ospiterà ben 18 dj set e gruppi musicali che si alterneranno alla consolle proponendo una scaletta musicale di tutto rispetto per chi avrà voglia di un “aperitivo” virtuale. Il tutto verrà trasmesso in diretta sulle frequenze di 93.5 FM di Radio L’Aquila 1 e sarà possibile interagire attraverso le pagine Facebook di Radio L’Aquila 1 e di Plan B Discoclub inviando foto, video, commenti, messaggi vocali.

“Durante le otto ore di musica – fanno sapere gli organizzatori Daniele Santarelli e Francesco Iavernaro -, ci saranno gli interventi del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e del rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila Edoardo Alesse che faranno gli auguri alla città dell’Aquila intervistati dallo speaker Elio Ursini con la regia di Claudio Alfonsetti. L’evento rigorosamente On Line cercherà di regalare un aperitivo di Natale “alternativo” da una location molto particolare per questo tipo di eventi”.

“Ovviamente – aggiungono gli organizzatori – l’evento coinvolgerà nello svolgimento oltre 25 persone ma la presenza contemporaneamente nella postazione non sarà più di 15 persone in quanto verrà programmata una scaletta per gli interventi dei dj, che avranno a disposizione non più di 30 minuti, e che dovrà essere rigidamente rispettata.”

Gli organizzatori garantiscono che sarà rispettato rigorosamente il distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e dopo ogni esibizione le apparecchiature saranno opportunamente sanificate. Infine nel luogo dell’evento, che sarà inibito all’accesso di eventuali avventori, sarà predisposto gel disinfettante per le mani.

