L’AQUILA, APERITIVO DELLA VIGILIA: “RAFFORZAMENTO SORVEGLIANZA, PIU’ PATTUGLIE E VOLONTARI”

L’AQUILA – “Maggiore sorveglianza per garantire lo svolgimento del tradizionale aperitivo della Vigilia di Natale all’Aquila, al fine di far trascorrere una giornata serena a quanti si recheranno in centro per il ritiro tanto caro agli aquilani”.

È quanto si legge in una nota trasmessa dall’assessore alla polizia municipale Laura Cucchiarella che spiega: “al fine di garantire il sereno svolgimento dell’aperitivo della Vigilia il comando di Polizia Municipale ha rafforzato il contingente per la giornata di domenica 24 dicembre”.

“Le pattuglie saranno distribuite nel centro della città e si coordineranno con le altre forze di Polizia, anch’esse in campo con un rafforzato numero di operatori presenti sul territorio come deciso in sede di Comitato Ordine e Pubblica Sicurezza tenutosi negli scorsi giorni in Prefettura. Tengo a precisare – continua l’assessore Cucchiarella – che anche quest’anno l’ASD SAM guidata da Alfredo Pellecchia, che ringraziamo per l’impegno, ha messo a disposizione in maniera totalmente gratuita, il proprio personale ed i propri mezzi, per supportare con tecnici soccorritori le eventuali situazioni di difficoltà che si potrebbero creare durante la giornata”.

“Ben 4 ambulanze e 22 ‘street tutor’ (il doppio dello scorso anno), con competenze specifiche per questi eventi: addetti antincendio, primo soccorso, psicologi delle emergenze e facilitatori di comunità a disposizione della collettività. Siamo certi che la nostra tradizione sarà ben gestita anche dai titolari dei locali, che come ogni anno, saranno raggiunti da migliaia di aquilani che approfitteranno dell’occasione per scambiarsi gli auguri”.

“Giungano anche da parte mia e dell’amministrazione comunale gli auguri a tutta la cittadinanza per un sereno Natale”, conclude l’assessore.