L’AQUILA: APERTO SPORTELLO DELL’ASSOCIAZIONE LAVORATORI E PRODUTTORI AGROALIMENTARI AMBIENTALI

L’AQUILA – E’ attivo all’Aquila e nella sua provincia lo sportello dell’ALPAA, Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali.

“Ci rivolgiamo, in modo particolare”si legge in una nota, “a piccole e medie aziende autonome del settore agricolo impegnate anche in attività di trasformazione, di silvicoltura, viticultura e pesca. Forniamo assistenza in merito al Fascicolo Aziendale, costituzione e tenuta dello stesso, effettuiamo domande per la richiesta di contributi, gestione titoli e accesso alla riserva. Effettuiamo domande nel settore del vitivinicolo e agro-alimentare, indennità compensativa, forestazione e primo insediamento. Assistiamo l’utenza agli adempimenti per la concessione di carburante agevolato, ci occupiamo dei rapporti con gli organi pagatori e per le erogazioni in agricoltura. Il nostro sportello si occupa di consulenza al lavoro, pratiche fiscali, assistenza legale, formazione professionale e sicurezza sul lavoro. Come obiettivo perseguiamo politiche di sviluppo agricolo e ambientale improntate alla multifunzionalità, all’ecosostenibilità e, più in generale alla valorizzazione delle risorse territoriali”.

“Ci battiamo per lo sviluppo e il progresso della piccola agricoltura, della pesca, della silvicoltura e della viticultura. Poniamo l’attenzione al rafforzamento delle comunità rurali e in particolare a quelle di montagna e delle aree di prossimità urbana, dando valore ecologico, etico ed economico agli equilibri ambientali e del territorio. Entro il 30 di Novembre è possibile procedere ad effettuare il passaggio del fascicolo da un’altra associazione di categoria, mentre per le nuove aziende agricole sarà possibile effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento dell’anno”.

Lo sportello è attivo nella sede provinciale della Cgil L’Aquila, in Via del Crocifisso. Per fissare un appuntamento è possibile chiamare il numero 351-4188126 e parlare con il referente Matteo Griguoli.