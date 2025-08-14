L’AQUILA: APPARTAMENTI PROGETTO CASE A 30 FAMIGLIE CON FRAGILITA’ SOCIALE, PUBBLICATA GRADUATORIA

L’AQUILA – Il Settore Politiche Sociali del Comune dell’Aquila ha approvato la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di 30 alloggi del Progetto Case.

Le abitazioni saranno destinate a nuclei familiari già costituiti, con un massimo di sei componenti e un reddito Isee fino a 10.000 euro, in condizioni di particolare fragilità sociale.

La graduatoria, comprensiva delle domande ammesse ed escluse è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. Le domande sono state 133.

“Con questa graduatoria – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini – diamo una risposta concreta e immediata a famiglie che vivono situazioni di difficoltà abitativa. È un segnale importante di attenzione verso le fragilità, che unisce il sostegno materiale alla volontà di rafforzare il tessuto sociale della nostra città, offrendo stabilità e prospettive. L’amministrazione Biondi continuerà ad intervenire con strumenti concreti e orientati ai bisogni reali delle persone”.