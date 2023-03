L’AQUILA: APPROVATA GRADUATORIA CONTRIBUTI CAREGIVER FAMILIARI

L’AQUILA – “Prosegue il sostegno ai caregiver familiari da parte dell’amministrazione comunale dell’Aquila per il ruolo fondamentale che rivestono nella cura di familiari disabili o non autosufficienti con assistenza continua e di lunga durata. Nei prossimi giorni saranno liquidati contributi per circa 106mila euro, a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva riferita al bando 2022”.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.

“In risposta all’avviso pubblico – si legge in una nota – sono pervenute complessivamente 33 domande. A seguito dell’istruttoria da parte degli uffici comunali 23 istanze sono risultate ammissibili a finanziamento, mentre le altre sono state escluse per decesso della persona assistita, per presentazione fuori termine o perché non rispondenti ai requisiti prescritti dal bando. Per ciascuna istanza ammessa l’importo mensile massimo attribuibile è pari a 400 euro per 12 mensilità, per un totale di 4.800 euro l’anno”.