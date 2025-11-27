L’AQUILA: APPROVATO IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELL’HOTEL CRISTALLO

L’AQUILA – La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della struttura comunale “Hotel Cristallo” a Fonte Cerreto, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, interamente finanziato con le risorse del Programma Restart, stanziate con Delibera CIPE 16/2020.

L’intervento prevede lavori di riqualificazione e adeguamento dell’edificio, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità a una delle strutture più rappresentative dell’area di Fonte Cerreto, porta d’accesso alla stazione di Monte Cristo e agli impianti di risalita di Campo Imperatore.

“L’approvazione del progetto dell’Hotel Cristallo rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di rilancio del comprensorio del Gran Sasso – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – L’intervento sull’Hotel Cristallo si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione volta a promuovere un turismo sostenibile e di qualità, rafforzando l’immagine del Gran Sasso come motore economico, ambientale e culturale dell’intero territorio aquilano: un mosaico in cui a pieno titolo rientrano i lavori per il recupero dello storico hotel di Campo Imperatore, del tunnel di collegamento con la funivia e sull’ostello, nonché quelli di sostituzione delle funi o per la creazione di un collegamento meccanizzato tra piazzale Simoncelli e Fonte Cerreto.