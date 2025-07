L’AQUILA: APPROVATO IN GIUNTA PIANO URBANISTICO LENZE DI COPPITO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha approvato ufficialmente la variante al “Planivolumetrico di Coordinamento” dell’area di Lenze di Coppito, un intervento strategico volto a riqualificare e valorizzare un’area di circa 340.000 mq situata tra l’Ospedale Civile, il polo universitario e il centro abitato della frazione di Coppito. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio processo di riassetto urbanistico e di sviluppo sostenibile della città, rispondendo alle mutate esigenze socioeconomiche e alle criticità emerse nel tempo.

L’atto, approvato con delibera di giunta proposta dall’Assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, è stato elaborato all’esito di una intensa fase di concertazione tra l’amministrazione, i proprietari delle aree e l’Ateneo. La variante permetterà di adeguare le previsioni urbanistiche alle nuove realtà insediative, come le strutture di emergenza post-sisma e gli interventi universitari, garantendo al contempo una maggiore flessibilità nelle destinazioni d’uso e nelle destinazioni di parcheggi e spazi verdi.

L’intervento prevede anche un potenziamento della viabilità, con la realizzazione di nuove strade e piste ciclabili, in linea con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS). Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela ambientale e alla sicurezza sismica, con approfondite analisi geologiche e idrogeologiche che hanno escluso rischi significativi per l’area.

L’Assessore all’Urbanistica, Francesco De Santis, ha commentato: “Questa variante rappresenta un passo importante per il rilancio urbanistico di Lenza di Coppito. Grazie a un percorso partecipato e condiviso, siamo riusciti a mettere a sistema le esigenze di sviluppo con la tutela del territorio. La nostra attenzione è rivolta a creare un’area più funzionale, sicura e sostenibile, in grado di attrarre nuovi investimenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La collaborazione con l’Università e i proprietari privati è stata fondamentale per arrivare a questo risultato, che apre nuove prospettive di crescita per tutta la zona.” “Voglio ringraziare per il supporto e la condivisione il capogruppo della lega Daniele Ferella e l’assessore alla ricostruzione privata Roberto Tinari” conclude l’Assessore.