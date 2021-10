L’AQUILA, APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO LAVORI ROTATORIA VIA MADONNA DI PETTINO

L’AQUILA – La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di sistemazione dello svincolo/rotatoria tra via Madonna di Pettino, strada statale 80 e via dei Medici, attualmente delimitato da barriere stradali con new jersey in plastica, bianchi e rossi.

Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna.

“Si tratta di un investimento importante, pari a 194 mila euro circa, finanziato mediante devoluzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, che l’amministrazione comunale intende sostenere per garantire una migliore fruibilità di un’arteria cittadina strategica, che collega il centro storico all’ospedale San Salvatore, attraverso la realizzazione di una rotatoria a raso con adeguata illuminazione” spiegano il primo cittadino Biondi e l’assessore Colonna.

“Il nostro intento – proseguono – è quello di incrementare la sicurezza sia per gli automobilisti che per i pedoni e diminuire i tempi di attesa e di transito, di conseguenza ridurre anche i livelli di inquinamento, sia dal punto di vista acustico che ambientale”.

“Siamo certi che questi interventi di riqualificazione restituiranno dignità e comfort alla città, incidendo positivamente sulla qualità della vita di tutti i cittadini” concludono Biondi e Colonna.