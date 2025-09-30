L’AQUILA: APPROVATO PROGETTO ESECUTIVO ASILO NIDO TORRIONE PER 108 BAMBINI

L’AQUILA – Con decreto del commissario per l’edilizia scolastica, il sindaco Pierluigi Biondi, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel quartiere del Torrione, all’Aquila.

La struttura, per 108 bambini con età da 0 a 3 anni, verrà finanziata con 2 milioni e 592mila euro, concessi nel maggio scorso, a valere sulle risorse del Pnrr nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, specificamente nella componente dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, con un focus sugli asili nido, le scuole dell’infanzia e i servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Il plesso, previsto in via Ettore Moschino, sarà dotato di spazi per l’accoglienza, attività didattiche, mensa e cucina, locali di servizio e uffici a servizio dell’istituto che si svilupperanno su tre corpi di fabbrica di forma regolare interlacciati da spazi di transito.

“Una struttura moderna e funzionale oltre che efficiente dal punto di vista energetico – spiega in una nota il sindaco Biondi – Un intervento che si inserisce in un contesto urbano, quello del Torrione, al centro di un importante processo di rigenerazione urbana, e che integra l’offerta scolastica e formativa che proporremo con altre strutture che stiamo realizzando. Stiamo, infatti, realizzando altri due nuovi asili nido, in prossimità degli insediamenti abitativi del progetto Case di Paganica (60 bambini) e di Pagliare di Sassa (40 bambini), finanziati per complessivi 2,5 milioni sempre a valere sui fondi Pnrr”.

“Progetti che consentiranno di continuare a dare risposte concrete alla comunità e alle famiglie, nei confronti delle quali c’è e ci sarà sempre la massima attenzione, come testimoniato dalla copertura totale, al 100%, delle richieste di accoglienza nei nidi degli ultimi due anni”, conclude il sindaco.