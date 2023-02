L’AQUILA: APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE PER SISTEMAZIONE DI VIA DELLA CAVA AD ARAGNO

L’AQUILA – La giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto preliminare di fattibilità tecnico economica per la sistemazione di via della Cava, nella frazione di Aragno.

L’importo complessivo del progetto è di circa 410mila euro.

“Si tratta di una strada di collegamento molto importante, tra la parte alta del centro urbano in questione e la sottostante via provinciale – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – Tale strada versa in una condizione molto difficile e i residenti chiedevano da anni un intervento risolutivo. Anche perché la via in questione viene percorsa dai mezzi che raggiungono i cantieri della ricostruzione post sisma della frazione”.

“A conferma dell’interesse posto da questa amministrazione nei confronti dei centri del territorio, siamo riusciti a risolvere questo annoso problema grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione separata dei beni di uso civico di Aragno, che si è occupata di far redigere il progetto e che seguirà tutte le fasi successive fino al passaggio delle aree interessate al patrimonio comunale”, concludono.