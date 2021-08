L’AQUILA: APRE A PIAZZA DUOMO LA GIOELLERIA GLAM BY MASTROPIETRO

L’AQUILA – Un nuovo “arrivo” in piazza Duomo nel segno della rinascita e della ripresa economica del centro storico e della città dell’Aquila dopo il tragico e devastante terremoto del 2009: ha aperto oggi la Gioielleria “Glam by Mastropietro” in un locale molto elegante che in passato aveva ospitato un’altra gioielleria.

L’annuncio, ieri, con un post su Fb da parte della famiglia che ha nel noto imprenditore aquilano del settore Ugo Mastropietro, la sua guida: “la nuova finestra su piazza del Duomo. Vi aspettiamo da domani per questa nuova avventura”.

Si tratta del terzo punto vendita Mastropietro all’Aquila: il primo, storico, nel quartiere Torrione, il secondo, aperto con coraggio dopo il terremoto, sempre nel cuore del centro storico ai “Quattro Cantoni”, atelier di punta della gioielleria. Tutti e tre i “negozi” si segnalano per eleganza, gusto e innovazione nell’arredamento. La nuova apertura è stata curata in particolare da Ines, giovane figlia di Ugo, che gestisce con successo anche il punto ai “Quattro Cantoni”. Secondo quanto si è appreso, in piazza Duomo ci sarà una proposta più giovanile e alla moda. L’imprenditore aquilano è proprietario di gioiellerie anche ad Avezzano e Roseto degli Abruzzi.