L’AQUILA, APRE IL MAXXI: FRANCESCHINI, “SARA’ ATTRATTORE DI TURISMO INTERNAZIONALE E COLTO”

L’AQUILA – “Con l’esemplare restauro di palazzo Ardinghelli ed ora l’inaugurazione del Maxxi, lo Stato dimostra che vuole tenere viva l’attenzione sull’Aquila, che avrà ora un nuovo polo di attrazione per il turismo internazionale e colto”.

Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, oggi a L’Aquila per l’inaugurazione del Maxxi, museo di arte e architettura contemporanea che apre oggi i battenti negli imponenti e raffinati spazi del settecentesco palazzo Ardinghelli, accuratamente restaurato e restituito alla città dopo il sisma, diventano un luogo espositivo d’eccellenza, ovvero il progetto MAXXI L’Aquila dedicato alla creatività contemporanea.

Insieme a Franceschini c’erano Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI, Bartolomeo Pietromarchi, direttore MAXXI L’Aquila; Margherita Guccione, direttrice MAXXI Architettura, Hou Hanru, direttore artistico MAXXI, Pietro Barrera, segretario generale MAXXI; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Guido Liris, assessore regionale, Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia.

Come nella sua sede di Roma, il MAXXI L’Aquila punta a far dialogare arti visive, performance, fotografia e architettura, interrogandosi sulla contemporaneità, e a realizzare, attraverso le produzioni di artisti e creativi, la sua missione istituzionale e la sua vocazione culturale e sociale. Accanto a progetti site specific, le sale di Palazzo Ardinghelli ospitano opere della Collezione MAXXI con una programmazione di mostre temporanee d’arte, architettura e fotografia.

Viene oggi inoltre inaugurata la mostra “Punto di equilibrio. Pensiero spazio luce da Toyo Ito a Ettore Spalletti“.

Giovanna Melandri ha affermato: “La riapertura di Palazzo Ardinghelli mi emoziona e mi rende orgogliosa: è il simbolo di una doppia rinascita, dalle ferite del terremoto e dal tempo sospeso dell’emergenza coronavirus. Ora sta a noi farlo rivivere e, insieme con le amministrazioni, le istituzioni scientifiche e culturali, i centri di studio e ricerca e le associazioni del territorio, ci impegneremo perché le mostre, le iniziative, le attività di MAXXI L’Aquila offrano un contributo alla rigenerazione civile e sociale a lungo attese e alla vivacità culturale propria di questa città”.

Per l’apertura del museo sono stati organizzati quattro giorni di visite gratuite, da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno 2021, con prenotazione obbligatoria su www.maxxilaquila.art, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Domenica 30 maggio (ore 11.00-20.00) e mercoledì 2 giugno (ore 16.00-19.00) le visite saranno arricchite da un servizio di mediazione culturale curato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del corso di laurea in Beni Culturali dell’Università dell’Aquila.

Il MAXXI L’Aquila, Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, sarà ufficialmente aperto dal 3 giugno, dal giovedì alla domenica (orari: giovedì 15.00-19.00, venerdì- domenica 12.00-20.00) con ingresso gratuito per tutto il 2021 per gli abitanti di L’Aquila e dell’Abruzzo. Per ogni informazione www.maxxilaquila.art.

