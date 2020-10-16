L’AQUILA: APRE IL NUOVO BAR AMITERNUM, PER L’ALBERGO ALTRI DUE MESI DI ATTESA

16 Ottobre 2020 20:08

L’AQUILA – Aprirà domattina alle cinque il nuovo bar Amiternum, all’Aquila, in località Sant’Antonio.

Ad annunciarlo ad AbruzzoWeb è Roberto Tomei, l’imprenditore aquilano che ha acquistato dalla famiglia Quaianni per 2,3 milioni di euro l’intera struttura che comprende anche lo storico Hotel Amiternum.




ULTIM'ORA

Il bar aprirà alle cinque del mattino e chiuderà alle dieci di sera.

Per l’apertura dell’Hotel, ancora in fase di rinnovamento e ristrutturazione, bisognerà attendere ancora un paio di mesi. (r.s.)

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA

Download in PDF©






Ti potrebbe interessare:


Gli articoli più letti in queste ore:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!