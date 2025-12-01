L’AQUILA: APRE IL NUOVO STORE DI “ORO NELLA TERRA”, “TARTUFI SEMPRE PIU’ APPREZZATI”

L’AQUILA – “Fino a qualche anno fa il nostro tartufo era quasi sconosciuto, oggi inauguriamo un nuovo punto vendita nel cuore del centro storico grazie a una bella esperienza e a un lavoro di squadra che ha portato un prodotto di eccellenza ad essere sempre più apprezzato nel mondo”.

Così Michele Amicosante che nei giorni scorsi, insieme alla moglie Lucia Iervolino, ha inaugurato il nuovo negozio “Oro Nella Terra” in corso Vittorio Emanuele all’Aquila, proprio nei giorni dedicati alla Fiera internazionale dei Tartufi d’Abruzzo, la cui quarta edizione si è conclusa ieri.

Al taglio del nastro sabato mattina, tra gli altri, presenti il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, promotore della Fiera, l’assessore comunale Francesco De Santis.

“Il lavoro di valorizzazione e promozione che stiamo portando avanti sta spingendo molti giovani ad investire in nuove attività e con immenso piacere siamo all’inaugurazione di questo negozio, per noi è una soddisfazione”, ha detto Imprudente.

Ha spiegato Amicosante: “Siamo attivi dal 2022, prima avevano un punto vendita in via del Guastatore, oggi ci siamo spostati nella splendida location di Palazzo Di Paola. Abbiamo iniziato anni fa con la grande distribuzione, vendendo il nostro tartufo ai ‘grandi’. Oggi fortunatamente riusciamo a valorizzarlo finalmente anche in Abruzzo”.

Per l’inaugurazione un ricco buffet di prodotti del territorio e non solo, con il tartufo come sempre protagonista: “Chi entra nel nostro store trovs tipici abruzzesi, ma anche extra abruzzesi, come mozzarelle di bufala e locali, abbiamo anche dei prodotti di Amalfi, come i liquori, tutto quello che reputiamo eccellenza, come i panettoni del nostro amico Raffaele Caldarelli che ci accompagneranno per tutto il mese di dicembre”.

“Stare in centro è sicuramente un punto di forza a nostro favore – sottolinea – perché è un luogo di passaggio. Abbiamo deciso di evolverci a livello qualitativo e soprattutto di packaging, perché è giusto che un prodotto di lusso vada associato anche a una confezione di lusso. Qui si possono trovare tutte le specie, grazie alla biodiversità che l’Abruzzo ci fornisce, abbiamo il nero pregiato, l’uncinato,il bianco, abbiamo di tutto e di più e questo ci consente in qualche modo di non essere secondi a nessuno e di dare continuità anche alla ristorazione che ci chiede tartufi tutto l’anno”.

“In questo contesto – ha aggiunto Amicosante – Mi preme ringraziare chi ha contribuito a portare sotto i riflettori il nostro tartufo, mi riferisco in particolare al vicepresidente Imprudente, all’Assessorato all’Agricoltura, all’Azienda regionale attività produttive Arap, in qualità di braccio operativo, che grazie a questa Fiera hanno alzato il livello”.