L’AQUILA: APRE OGGI IL RISTORANTE “SPAPIZAR AL VICOLACCIO”, NUOVA SFIDA PER TOMEI IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Apre oggi i battenti a L’Aquila il ristorante “Spapizar al Vicolaccio”, in via Sallustio, nel nuovo locale di circa 300 metri quadrati, che prima del terremoto del 2009 ospitava i Magazzini Oddi.

Una nuova sfida per l’imprenditore Roberto Tomei, già titolare dell’hotel La compagnia del viaggiatore, dello storico ristorante Spapizar sulla strada statale 80, e del My suite, albergo alle porte della città, poco distante dal casello dell’Aquila ovest, e che dispone di 54 camere, ristorante, bar e due sale riunioni. Dando lavoro ad 80 persone, di cui ora 15 nel nuovo ristorante, che avrà 150 coperti.

Spiega Tomei: “Non solo ingredienti di qualità, offriremo allo Spapizar al Vicolaccio, anche la passione per il cibo e l’amore per l’ospitalità che sono gli elementi fondamentali che ogni ospite troverà nei nostri piatti. Rivisitazioni classiche e contemporanee della cucina abruzzese, con un occhio di riguardo all’ingrediente che da sempre ha caratterizzato il nostro marchio: la carne”.

Un ristorante insomma “pensato fin nei minimi dettagli per essere il luogo ideale per pranzare durante una pausa dal lavoro o per una cena piacevole nel cuore del centro storico. E nessun pasto può dirsi completo se non è accompagnato da vini e distillati scelti con cura”.

Nella Wine cellar infatti i clienti potranno scegliere tra etichette italiane e straniere, sempre con una particolare attenzione ai prodotti della nostra regione.

“Spapizar al Vicolaccio – ricorda infine Tomei – apre nel cuore de L’Aquila con la decisa volontà di contribuire al rilancio del Centro Storico, accogliendo non solo i suoi residenti ma anche i tanti turisti che negli ultimi anni scelgono il nostro capoluogo come meta per le proprie vacanze”