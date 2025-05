L’AQUILA: APRE OGGI IN PIAZZA DUOMO TRENDY – TASTE THE WORLD, “ATTO D’AMORE PER LA CITTA'”

L’AQUILA – L’attesa sta per finire: apre oggi, con il taglio del nastro, alle ore 16 in piazza Duomo all’Aquila, lo store “Trendy– Taste the world”, il nuovo brand dedicato agli amanti degli snack internazionali, che proporrà una vasta gamma di prodotti, dagli American snacks e grocery agli Asian food e snacks, soft drinks, energy drinks, bubble tea e prodotti ready to drink, selezionati dai cinque continenti .

“Amiamo la nostra città, qui sono le nostre radici e il nostro cuore: per noi è una immensa soddisfazione contribuire dunque alla crescita dell’imprenditoria giovanile, proponendo prodotti innovativi e originali, ripartendo da piazza Duomo, il cuore del commercio della vita sociale pulsante dell’Aquila”, afferma Valentino Piccinini, che al fianco dei figli Lorenzo, 24enne e Luca, 18enne, e al fratello Emiliano Piccinini si è lanciato in questa nuova avventura imprenditoriale, che vanta anche la professionalità del direttore commerciale Salvatore Scalabrino, consulente Gdo esperto in gestione centri commerciali, ipermercati e supermercati, e l’advisor Alessandro Scotellaro.

L’obiettivo valica i confini dell’Aquila, con l’affermazione del brand e di una rete di franchising in tutta Italia, tanto che dopo quella dell’Aquila di sabato sono già previste nuove inaugurazioni a Napoli, a Casoria e a Teverola, in provincia di Caserta. È già in fase di attivazione l’e-commerce e i canali social, con particolare attenzione a TikTok.

“Valore aggiunto di questa attività – aggiunge Valentino Piccinini – è il suo mantenere la caratteristica di azienda a conduzione familiare e l’aver voluto dare spazio ai miei figli, ai loro sogni e ambizioni. Noi siamo già presenti nella grande distribuzione organizzata, sia con i punti vendita che con l’ingrosso, e guardandoci attorno anche sulla città dell’Aquila ci siamo resi conto che mancava qualcosa di nuovo, di originale, in termini di esperienza di gusto, che guardasse anche al mondo, agli altri continenti e tradizioni. E così è nato Trendy”

“Questo brand mira a valicare i confini dell’Aquila – conferma Scalabrino -, ad affermarsi nei centri commerciali e nei centri storici di città ad alta densità turistica. Il progetto è dunque molto ambizioso: Trendy sarà un marchio franchising, e daremo opportunità a piccoli imprenditori di investire in questo settore, assistiti passo dopo passo da un team di professionisti”.

“Il nostro brand – aggiunge Scalabrino – ha come target una clientela molto trasversale, che va dai quindicenni a cinquantenni. L’offerta di snack provenienti da tutto il mondo va incontro alle evoluzioni sociali e alle nuove tipologie e tendenze del consumo”..