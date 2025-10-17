L’AQUILA – Un’esperienza gastronomica diversa e raffinata, con eventi come cena spettacolo e serate tematiche, portando un tocco di emozione, cultura e convivialità.

Questo promette di offrire il ristorante giapponese Torii Sushi, che sarà inaugurato domani sabato 18 ottobre alle ore 18 a Bazzano, frazione dell’Aquila, lungo la statale 17, al km 41,800, alla presenza del vice sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele e di altre autorità locali.

A fare gli onori di casa, Simone Dai, chef di lunga esperienza, fondatore di Torii Sushi, realtà in continua crescita nel panorama della ristorazione giapponese in Italia, con sedi anche a Como e Modena.

“Torii Sushi L’Aquila – spiega Dai – vuole portare a L’Aquila un’esperienza gastronomica autentica e raffinata, con un menu distintivo, piatti originali e salse esclusive, frutto di ricerca, tecnica e creatività”.

Il ristorante di ben 300 posto per mille metri quadrati, è stato curato nell’interior design dal noto architetto e designer romano Fabio La Commara, che ha dedicato due anni di lavoro alla realizzazione di ambienti raffinati e contemporanei, capace di unire eleganza e calore.