L’AQUILA: AREE INTERNE, ALLE CANCELLE INCONTRO PUBBLICO “UN MONDO A PARTE, DA CUSTODIRE”

L’AQUILA – Un dibattito per riflettere sulla cura delle aree interne, tra comunità, territorio e nuove prospettive.

L’incontro pubblico “Un mondo a parte, da custodire” che ci sarà il prossimo 18 giugno alle 18,30 alle Cancelle, all’Aquila, è promosso dall’associazione Aree interne-Territori Liberi che lavora per la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo dei territori dell’entroterra abruzzese e per la connessione tra le persone che li abitano.

L’evento – si legge in una nota – ha l’obiettivo di confrontarsi su come co-progettare una nuova governance per le aree interne che coprono quasi il 60% della superficie nazionale, partendo dalla comprensione del loro mancato sviluppo e della perdita di centralità di cui hanno sofferto negli ultimi decenni.

Il dibattito, che sarà moderato dalla presidente dell’associazione Agata Tiberi, vedrà la presenza di Andrea Membretti, sociologo professore e ricercatore universitario di Sociologia del territorio all’Università di Pavia, Milano Bicocca, in passato afferente all’Università del Free State (SudAfrica) e al Gran Sasso Science institute dell’Aquila, attualmente affiliate researcher al Cps dell’Università di Torino, oltre che tra i fondatori di Riabitare l’Italia, Duilio Antonucci, agricoltore, imprenditore agricolo e protagonista del film ‘Un Mondo a parte’ ed Antonio Di Santo, sindaco di Opi dove è stata girata la pellicola del regista Riccardo Milani.

Saranno presenti all’incontro il vicesindaco dell’Aquila Raffaele Daniele e il vicepresidente della Giunta della Regione Abruzzo e assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente.

“Quale futuro hanno? Spopolamento, invecchiamento e carenza di servizi essenziali sono le sfide principali che affrontano – afferma la presidente – Possono rappresentare un’opportunità per chi cerca uno stile di vita alternativo a quello delle grandi città? La nostra montagna, i nostri paesi sono un mondo a parte, da custodire”.