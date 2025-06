L’AQUILA: AREE PEDONALI ESTIVE IN CENTRO STORICO DAL 9 GIUGNO

L’AQUILA – Saranno in vigore da lunedì 9 giugno, e valide sino al prossimo 28 settembre, le disposizioni relative alle aree e gli orari per l’area pedonale estiva in centro storico all’Aquila.

Lo ha stabilito la giunta comunale che ha approvato la proposta di deliberazione formulata dall’assessore con delega alla sicurezza stradale e Polizia Municipale, Laura Cucchiarella.

Sulla base del provvedimento pertanto verranno istituite le aree pedonali estive temporanee nelle seguenti vie con gli orari riportati:

via degli Scardassieri (tratto via delle Aquile/via Burri), in vigore tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

via Rosso Guelfaglione (tratto via Bazzano/via Cimino), in vigore tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

via Dragonetti, in vigore tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

via Roio (tratto via Scardassieri/piazza Duomo), in vigore tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

via D’Appari, in vigore tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

Verrà estesa, con apposita ordinanza di Polizia Municipale, l’Area Pedonale Urbana 2 (APU2) insistente in via Camarda e via Garibaldi (tratto via Camarda/piazza Chiarino) – in vigore ordinariamente tutti i giorni dalle 20:00 alle 6:00 – con le seguenti modalità:

la domenica: vigenza dalle ore 13:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo;

venerdì 15 agosto, sabato 16 agosto, sabato 23 agosto e sabato 30 agosto: vigenza dalle ore 13:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo;

il 25, 26, 27, 28 e 29 agosto: vigenza dalle ore 19:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.