L’AQUILA – Permane o forse peggiora la qualità dell’aria al palazzo di giustizia dell’Aquila a causa della dispersione dei fumi dopo l’incendio di sabato notte e si corre ai ripari: sono state infatti installate delle centraline dall’Arta per monitorare la situazione. Anche oggi quasi tutti in smart working e tribunale interdetto. Le udienze di oggi non rinviabili si faranno nella sede staccata di Pile dove si trovano gli uffici Unep nei quali si gestiscono le notifiche degli atti.

Del resto, alcuni addetti che sono stati mandati a operare negli uffici di via Pile, sono entrati ieri negli uffici di via XX Settembre per ritirare alcune carte da portare in udienza e hanno trovato una situazione ambientale ancora peggiore di lunedì scorso. “Nonostante avessi indossato una mascherina”, racconta una delle persone coinvolte, “ho avuto una spiacevole sensazione alle vie aeree che mi è rimasta a lungo nonostante la permanenza negli uffici sia stata breve. A nostro avviso il quadro era peggiore rispetto a ieri”.

L’incendio, conseguente quasi certamente a un corto circuito, ha danneggiato il server al piano meno 2 compromettendo molti servizi. Sulle cause di quanto accaduto sta ovviamente indagando la Procura e ci sarà una perizia dei vigili del fuoco. I danni sono stati contenuti visto l’arrivo immediato dei vigili allertati dalla sorveglianza e dal sistema di allarme.