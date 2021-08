L’AQUILA: ARRAMPICATA SPORTIVA, LA PALESTRA MONKEY’S GARAGE SI “SDOPPIA” PER GRANDI E PICCOLI

L’AQUILA – Svolta fondamentale per il sodalizio dell’arrampicata sportiva “Monkey’s Garage” dell’Aquila che da dopodomani, mercoledì 1° settembre, dalle ore 16.30, accoglierà vecchi e nuovi soci nella struttura storica di via Berardino Vecchioni 3 che da quest’anno sarà interamente a disposizione di ragazzi ed adulti, potendo contare, da quest’anno, per i più piccoli, della palestra del Centro sportivo “Arcobaleno”, in via Mausonia 60.

“La struttura del centro sportivo ‘Arcobaleno’ garantirà ai bambini spazi più grandi – spiega il tecnico Angelo ‘Grinta’ Colaiuda – con percorsi, giochi e prese adatti alle loro esigenze. In via Berardino Vecchioni, invece, spazio agli adulti, e ragazzi con percorsi più selettivi e più ‘allenanti’”.

“Da parte dei miei allievi c’è lo stesso, alto entusiasmo. Siamo tutti carichi e speriamo di non subire ulteriori rallentamenti per l’emergenza Covid-19, per proseguire il nostro percorso”, continua Colaiuda.

“Questo sport è adatto a tutti – conclude il tecnico – e dà molte soddisfazioni a chi lo pratica. Chi volesse avvicinarsi, dal 1° settembre può venire da noi per provare i tanti boulder” con le nuove tracciature. Il doppio Staff di istruttori è pronto sia nella sede in via Berardino Vecchioni 3 che in quella presso il Centro Sportivo Arcobaleno 60”.

info segreteria 0862.312172 oppure 320.0646646

e-mail: monkeysgarage.info@gmail.com

Facebook: Monkey’s Garage

Instagram: monkeysgaragelaquila