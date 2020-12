L’AQUILA – Quattro giovani stranieri hanno patteggiato davanti al Gip del Tribunale dell’Aquila pene che variano da un anno ad un anno e quattro mesi di reclusione con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina: si tratta di tre albanesi, Jetkor Kamberai, Ildi Limani, Adi Limani e di Daniela Tala, di nazionalità romena.

In tre hanno patteggiato la condanna ad un anno, il solo Adi Limani è stato condannato ad un anno e quattro mesi in quanto recidivo. Gli stranieri, domiciliati all’Aquila, erano stati arrestati e posti ai domiciliari, nei giorni scorsi dalla polizia nel capoluogo regionale. Gli agenti avevano fermato a bordo di una macchina che aveva cambiato strada alla vista della pattuglia, la donna romena e Kamberaj: nel borsello sono stati rivenuti 73 grammi di droga. Nel successivo blitz effettuato nella casa dove i quattro vivevano, sono stati trovati gli altri due intenti a confezionare dosi di cocaina. Sequestrati soldi e bilancini di precisione. I giovani sono stati rimessi in libertà usufruendo dei benefici di legge per la pena al di sotto dei due anni. Sono stati assistiti dell’avvocato Mauro Ceci, del foro dell’Aquila.

