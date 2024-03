L’AQUILA: ARRESTATO 43ENNE PREGIUDICATO CON DOSI DI COCAINA PRONTE ALLO SPACCIO

L’AQUILA – Nella giornata di ieri, nell’ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile di l’Aquila ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino italiano, del 1980, residente a L’Aquila, pregiudicato, trovato complessivamente in possesso di circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’uomo è stato controllato, nella tarda serata di ieri, in questa via Caduti di Nassiriya difronte alla sala scommesse Snai dalla quale era appena uscito.

Alla vista della polizia ha gettato a terra due involucri in cellophane prontamente recuperati e contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso, l’uno di circa gr.11,25 e l’altro di gr.0,20. All’interno della sua autovettura sono state altresì rinvenute altre due dosi di cocaina, già pronte per la cessione a terzi, e materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché sostanza da taglio. Nella sua abitazione infine è stato rinvenuto un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.