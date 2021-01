L’AQUILA: ARRESTATO OPERAIO 59ENNE PER  DETENZIONE E SPACCIO DI COCAINA E HASHISH

L’AQUILA – I Carabinieri della Stazione di Barisciano (L’Aquila), unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale dello stesso Comune, nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in Barisciano, hanno tratto in arresto un 59 enne operaio con pregiudizi di polizia, il quale, sottoposto ad un controllo mentre si trovava a bordo della propria autovettura, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e della somma di euro 700 circa.

I successi accertamenti e la perquisizione dell’abitazione permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente: 29 gr. circa di cocaina, confezionata in dosi pronte per lo spaccio, 21 gr. circa di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per confezionare le dosi e sostanza da taglio del tipo mannite.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G..

