L’AQUILA: ARRESTATO SPACCIATORE CON MEZZO CHILO DI COCAINA

L’AQUILA -Nell’ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dell’Aquila ha arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino macedone di 29 anni domiciliato nel capoluogo regionale, trovato complessivamente in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 506 grammi di cocaina.

In particolare lo stupefacente, trovato in involucri suddivisi in 6 distinte confezionati, è stato rinvenuto all’interno di un marsupio, occultato nel cassetto del soggiorno della sua abitazione, domicilio dove veniva recuperato anche un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente in dosi, per la successiva immissione della droga nel mercato cittadino.

Il 29enne è stato trovato anche in possesso un fucile da caccia per il cui possesso l’uomo non possiede titoli e che, pertanto, è stato sequestrato anche ai fini degli accertamenti necessari a ricostruirne la provenienza.

L’uomo, come disposto ed ha disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla locale Casa Circondariale.