L’AQUILA: ARRIVA “EAGLEVILLE”, IL PRIMO FESTIVAL A TEMA COUNTRY

L’AQUILA – Arriva a L’Aquila il primo festival a tema country.

Eagleville è l’evento che porterà in città tre giorni dedicati al divertimento in stile country, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, presso l’agriturismo “L’Olimpo” a Bazzano, in via Mausonia.

L’evento, già in programma per il fine settimana dell’8 marzo scorso, era stato rinviato a causa del maltempo. Eagleville è organizzato da Marcello Di Giacomo con Ferruccio e Yuri Spagnoli dell’agriturismo “L’Olimpo”, in collaborazione con l’associazione di balli country ‘Wild Eagle’ che terrà, durante la 3 giorni, lezioni ed esibizioni a tema per grandi e piccini.

“L’evento nasce per caso – spiega in una nota Marcello Di Giacomo – dopo aver visto il Country Christmas che si tiene a Pordenone a dicembre. Si tratta di un momento molto bello, aggregativo e importante. Ho pensato che potesse essere un’occasione per riaffermare l’identità anche del nostro territorio dove sono presenti una grande cultura e una tradizione importante legate al mondo dei cavalli. Per questo abbiamo deciso di pensare a un fine settimana totalmente dedicato alla musica country, ma non solo, con tantissime attività ed esperienze fruibili per tutti, senza distinzioni!”.

Eagleville quindi si presenta come vera e propria festa country, in pieno e perfetto stile americano, ma con tratti ‘aquilanizzati’ per renderla più identitaria: è stato messo a punto un programma ricco di sorprese ed eventi con una grande apertura, venerdì 12 aprile alle 18 con il villaggio degli indiani Tatanka, il cavallo da RODEO meccanico, i “calcinculo”, il tiro a segno, il barbiere West saloon e tante altre attrazioni.

Il tutto accompagnato dall’aperisaloon in compagnia di Wild Eagles country e dj Proff per proseguire la serata anni 80 e 90 “Wanted Dead or Alive”, con Marco Carosone, Claudio Spagnoli e la voce iconica di Alessia Spezza.

Si prosegue poi sabato 13 e domenica 14 aprile alle 10.30 per finire a notte fonda. Oltre agli stand espositivi, ci saranno tantissime attività: dall’Harley expo, al Villaggio Indiano, cavalli e pony per i più piccoli, esibizioni e lezioni, degustazioni di carne alla brace e altre tipicità, birra, whisky e rum e non mancherà tanto sano divertimento con il toro meccanico, i tornei di freccette, biliardo, lancio del lazzo e, ovviamente, la musica country.

Per informazioni: Valeria 349/6348696 e Marcello 331/7383503 (solo su Whatsapp), o contattare direttamente L’Olimpo al numero 347/8006759.