L’AQUILA: ARRIVA IL BRAND DI SNACK INTERNAZIONALI “TRENDY”, UN’IDEA DI DUE GIOVANISSIMI IMPRENDITORI

L’AQUILA – Sbarca all’Aquila nel cuore del centro storico lo store “TRENDY – Taste the world”, il nuovo brand dedicato agli amanti degli snack internazionali: il punto vendita propone una vasta gamma di prodotti, dagli American snacks e grocery agli Asian food e snacks, soft drinks, energy drinks, bubble tea e prodotti ready to drink, selezionati dai cinque continenti “per offrire ai clienti un’esperienza autentica, curiosa e accessibile del cibo globale”.

Il taglio del nastro dell’innovativo locale a concezione americana è previsto per sabato 24 maggio in Piazza Duomo, dalle 16:00.

Nato da un’idea dei giovanissimi fratelli aquilani Lorenzo e Luca Piccinini, il progetto ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale anche attraverso lo sviluppo di una rete in franchising.

“TRENDY nasce da una domanda semplice: cosa manca all’Aquila, colpita dal terremoto e in fase di Rinascita, per ricreare movimento e portare leggerezza e felicità? Da lì è partita l’idea di creare un luogo che offrisse un viaggio di sapori dal mondo, racchiuso in ogni confezione in vendita, un’ iniziativa che parte da noi giovani imprenditori che, insieme alla nostra famiglia, non siamo fuggiti e vogliamo contribuire al rilancio della Città, perché crediamo che L’Aquila possa essere più bella di prima. E non è un caso la scelta di aprire in pieno centro, in piazza Duomo, che deve tornare ad essere il cuore pulsante”, spiega il 24enne Lorenzo Piccinini.

“Per quanto riguarda lo sviluppo della rete franchising – aggiunge il 18enne Luca Piccinini – abbiamo messo a punto una formula che consente ai nostri partner di avere un negozio chiavi in mano. Il progetto nasce con l’intento di portare i trend in un negozio fisico, creando un’esperienza immersiva con profumi e luci in stile americano”.

La società, che ha progetti ambiziosi, è a conduzione familiare e vede coinvolti, oltre ai fratelli Luca e Lorenzo, anche il padre Valentino e lo zio Emiliano Piccinini, già presenti nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari. Il direttore commerciale del progetto è Salvatore Scalabrino, consulente Gdo esperto in gestione centri commerciali, Ipermercati e supermercati.

“Un ruolo fondamentale nello sviluppo del progetto è stato svolto da Alessandro Scotellaro, advisor della società – continua Luca – che insieme a noi ha lavorato intensamente alla realizzazione del brand”.

Dopo l’apertura all’Aquila, sono già previste nuove inaugurazioni a Napoli Casoria e, a seguire, a Teverola (in provincia di Caserta). È inoltre in fase di attivazione l’e-commerce e i canali social, con particolare attenzione a TikTok, “piattaforma ideale per i content creator che apprezzeranno la natura innovativa del negozio”.

“TRENDY – Taste the world” si propone come un luogo “dove gli adulti possono tornare bambini e i giovani possono vivere un’esperienza unica, all’insegna del gusto e della scoperta”, conclude Lorenzo Piccinini.