L’AQUILA: ARRIVA IL NUOVO “MULTI CAMP” ESTIVO PER I BAMBINI

L’AQUILA – Con un’intesa tra il Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”, la Piscina comunale “Ondina Valla” e lo stadio Fattori, sede della Rugby L’Aquila, è stata avviata una nuova e importante iniziativa sociale dedicata alla promozione dello sport e alla cura del tempo libero per i bambini aquilani.

Come si legge in una nota, le tre associazioni sportive, aprendo i propri impianti e nell’ambito di un progetto di più ampio respiro, hanno concordato la creazione di un Multi Camp estivo, che si terrà dal 9 giugno al 5 settembre 2025.

L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 ai 14 anni, prevede moduli settimanali per la pratica dello sport e di attività ricreative intelligenti e sicure, ed è organizzata dall’associazione sportiva 2K5, forte di una consolidata esperienza nel settore scolastico e nella gestione di campus per ragazzi.

Si tratta di un’iniziativa di alto valore sociale, che intende sostenere le famiglie durante il periodo delle vacanze estive e, al contempo, promuovere la pratica sportiva e i suoi valori, rilanciando la centralità e l’utilizzo efficiente del complesso degli impianti sportivi della città dell’Aquila.

Gianni Benevieri, presidente della Rari Nantes Nuoto L’Aquila, ha dichiarato: “È una grande iniziativa, cui abbiamo aderito con convinzione ed entusiasmo. I bambini potranno praticare più sport in un contesto sicuro e ben organizzato. È una parte del sogno che si avvera perché da molto tempo auspicavo la riapertura del collegamento tra la Piscina comunale e il Circolo Tennis adiacente, per un’offerta integrata che valorizzi entrambe le strutture. Sono molto contento che si aggiungano anche gli spazi dello stadio Fattori, grazie alla disponibilità subito manifestata dal presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano”.

Pierluigi Mantini, neopresidente del Circolo Tennis L’Aquila “Peppe Verna”, ha aggiunto: “Il complesso degli impianti sportivi rappresenta una parte viva del centro dell’Aquila che deve essere valorizzata insieme, con maggiore libertà e una più ampia offerta di servizi integrati. Il Circolo Tennis L’Aquila, nato nel 1930, è uno dei più antichi d’Italia e, nel 2024, primo in Abruzzo. Una grande tradizione che vogliamo mettere a disposizione di un progetto condiviso per la città, con il sostegno dell’amministrazione comunale”.

Mauro Scopano, presidente della Rugby L’Aquila, ha evidenziato: “L’unione delle forze rappresenta un valore fondamentale, non solo nello sport ma in ogni iniziativa a beneficio della comunità. In quest’ottica, Rugby L’Aquila aderisce al progetto cittadino del Multi Camp estivo, mettendo a disposizione i propri spazi coperti e le sale interne, che potranno essere utilizzati per attività didattiche e ludiche, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. La promozione dello sport e delle attività ricreative tra le giovani generazioni costituisce, infatti, uno degli obiettivi primari della nostra associazione”.

Emanuele Foresti, leader e presidente dell’Associazione Basket 2K5, specializzata in campus estivi multisportivi per bambini e attiva da anni nelle scuole aquilane, ha concluso: “Abbiamo certamente una grande esperienza, ma questa nuova sfida ci appassiona particolarmente. Garantiremo professionalità e assistenza completa, dal supporto assicurativo al controllo del vitto, e offriremo una varietà di attività sportive, ludiche, educative e culturali, incluse gite e lezioni in lingua inglese con il British Institute L’Aquila. Con noi i bambini si divertono, fanno sport e imparano, con la possibilità per ogni famiglia di scegliere fra tre diversi pacchetti. La collaborazione con tre realtà solide e prestigiose dello sport cittadino arricchisce ulteriormente l’offerta. Ringrazio i presidenti: è davvero un bellissimo progetto per la città”.