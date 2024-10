L’AQUILA: ARRIVA IL PRIMO FESTIVAL A TEMA ZUCCHE

L’AQUILA – Arriva a L’Aquila il primo festival a tema zucche.

Il festival Eagleville porterà in città un evento divertente e poliedrico nei week-end del 19 e 20 ottobre, 26 e 27 ottobre e 31 ottobre, 1-2-3 novembre, presso l’agriturismo L’Olimpo a Bazzano, in via Mausonia.

Il format Eagleville dopo l’eccezionale riuscita dello scorso aprile con il festival del country, apre di nuovo le porte per ben 3 weekend di seguito per un evento in stile americano.

Anche questa volta dietro il progetto c’è la firma di Marcello Di Giacomo, con Ferruccio e Yuri Spagnoli dell’agriturismo “L’Olimpo”.

“L’evento nasce sulla scia dei Pumpkin Patch americani – spiega in una nota Marcello Di Giacomo – si tratta di un momento molto bello, aggregativo e importante. Ho pensato che potesse essere un’occasione per riaffermare l’identità anche del nostro territorio dove sono presenti una grande cultura e una tradizione importante legate al mondo della terra e della natura. Per questo abbiamo deciso di pensare a tre fine settimana dedicati alle zucche al mondo country, ma non solo, con tantissime attività ed esperienze fruibili per tutti, senza distinzioni!”.

Eagleville quindi si presenta come vera e propria festa in pieno e perfetto stile americano, ma con attenzione al territorio locale per renderla più identitaria: per la prima volta sarà possibile cimentarsi in un labirinto di mais, costruito all’interno di un campo di dove bisognerà trovare l’uscita e raccogliere i dolcetti adatto a tutti. Non mancheranno le zucche da raccogliere e personalizzarle nei laboratori di taglio e pittura, ci saranno dei corner tematici dove scattare foto indimenticabili, si potrà fare il giro sui pony e sui cavalli, si potranno creare candele con la cera d’api, si potrà fare un giro sulla giostra, imparare il ballo country e tante altre attività.

Il tutto accompagnato dagli street food locali e da un mercatino caratteristico. Per il weekend di Halloween ci saranno attrazioni a tema “da paura” come il Camping del Terrore (1 novembre) e la Cena con Delitto (2 novembre).

Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente L’Olimpo al numero 347/8006759