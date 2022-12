L’AQUILA: ARRIVA “INTIMISSIMI UOMO” AL CENTRO COMMERCIALE L’AQUILONE, APERTURA PRIMA DI NATALE

L’AQUILA – Aprirà prima di Natale nel centro commerciale l’Aquilone dell’Aquila il negozio “Intimissimi Uomo”, delle imprenditrici aquilane, le sorelle Francesca e Federica Fogola, già titolari di Intimissimi e Tezenis nello stesso centro commerciale.

Si tratta di un punto vendita che sta per aprire i battenti nei locali ex Carpisa.

“Quello di Intimissimi Uomo – spiega Francesca Fogola – è un nuovo franchising che si sta dimostrando in forte e continua crescita, un motivo di felicità in più perché significa che il brand punta anche alla nostra città”.

Ventiquattro anni fa, fu la mamma di Francesca e Federica, l’indimenticabile Roberta Melchiorre, ad aprire il primo negozio Intimissimi nel capoluogo abruzzese, in Corso Vittorio Emanuele. Nel 2006, anno dell’apertura del centro commerciale l’Aquilone, fu la volta del secondo punto vendita e poi, nel 2009, anno del sisma, toccò a Tezenis, sempre all’Aquilone.

“Continuare ad aprire negozi fisici – spiega Francesca Fogola – anche in una realtà come L’Aquila che è ancora in fase di ricostruzione post-terremoto, è un ottimo segnale per un brand conosciuto e apprezzato da anni in tutto il mondo. Significa che sta reggendo la crisi, e di questi tempi non è qualcosa di semplice”. (red.)