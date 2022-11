L’AQUILA – “Un inizio della vita sano e dolce è il fondamento di una vita d’incanto. La pace nel mondo può venir costruita cominciando oggi, un bambino per volta”: nelle parole dell’ostetrica Ibu Robin lim si rintraccia il senso del pensiero dell’Associazione “Mondo Doula”, che si occupa di formare figure professionali a sostegno affettivo e relazionale durante la gravidanza e fino al primo anno del bambino.

Un’avventura che a breve partirà per la prima volta anche in Abruzzo, in particolare all’Aquila, dove sabato 5 novembre, dalle 17.30, si terrà la presentazione della Scuola della Doule 2023. Sede del corso AEB Educazione al Benessere, Corso Vittorio Emanuele II, n.9.

Responsabile regionale Yudisledy Fraddanni, 33 anni: “La doula – spiega ad AbruzzoWeb – non è una figura medico-sanitaria, ma si occupa della parte emotiva e pratica della madre. La maternità non si riduce al momento del parto, prima e dopo c’è un mondo interiore ed esteriore che cambia insieme alla mamma, necessità comuni in tutte le donne di essere ascoltate e comprese. Esserci in questo periodo, in tutte le sfumature che riguardano la maternità, contribuisce a una rivoluzione sostanziale nel tessuto sociale. Può sembrare banale, ma sentirsi accudite in un momento come il post-parto aiuta una donna appena rinata a godersi il miracolo più grande, sorridere al proprio figlio, custodirlo, sentirsi capace, non sola e spaventata”.

“Al centro delle pratiche di doula c’è la mamma, la sua soggettività, la sua storia, le sue percezioni e visioni. Doula – spiega l’Associazione – significa far da madre alla madre, essere al suo servizio”.

E aggiunge Fraddanni: “Sono una donna, una madre e una doula, e quando mi sono messa alla ricerca del sentiero per ri-scoprirmi ho trovato sulla strada queste donne doule, colleghe per le quali ho grande stima”.

Da qui nasce l’idea della nuova scuola nel capoluogo regionale che partirà a breve.

La Scuola delle Doule è aperta a tutti, ha una durata di circa dieci mesi, con moduli formativi svolti nel fine settimana a cadenza mensile (Consulta le date per la tua città) e un progressivo “crescere” nell’esperienza della professione. Sono previsti un totale di 320 crediti (1 credito = 1 ora di studio, apprendimento o formazione), comprensivi dei crediti acquisibili nelle 160 ore di aula previste e di un minimo di 160 crediti relativi a studio/esperienza individuale (che comprendono esperienze di tirocinio, supervisioni, studio su testi, redazione di elaborati individuali e di un elaborato di gruppo, o tesina).

I crediti formativi sono validi esclusivamente all’interno della Scuola delle Doule. Non hanno valore ai fini del percorso universitario o ECM.

A completamento del percorso, l’allieva doula sosterrà una prova finale durante l’ultimo week-end.

“Ringrazio anche quegli uomini che hanno teso la mano ad accogliere questo sguardo alla maternità, tutti quei papà che hanno aperto il loro cuore a questa possibilità di esserci nel loro momento di paternità e intimità. E infine vorrei dire grazie al padre delle mie figlie, per il suo coraggio, i suoi raggi dal cuore”, conclude Fraddanni.

I link: https://www.mondo-doula.it/trova-la-tua-doula/in-italia/abruzzo/