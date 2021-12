L’AQUILA: ARTICOLI DA REGALO, AL “COMPLEMENTO OGGETTO” DI CARLA VIVARELLI ANCHE IL NATALE E’ UN’ARTE

L’AQUILA – Gli splendidi lavori artigianali di Carla Vivarelli, titolare e “anima” del negozio di articoli da regalo, bomboniere, sweet e prodotti tipici “Il complemento oggetto”, all’Aquila, sulla strada statale 17 ovest, nel centro commerciale Vetoio, rendono ancora più bello anche questo Natale.

Le sue creazioni artistiche, veri e propri colpi di genio, hanno ancora una volta fatto breccia nei cuori dei tanti clienti che ogni volta scelgono “Il complemento oggetto” per impreziosire non soltanto le festività natalizie con meravigliosi oggetti e addobbi vari, ma pure battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, lauree, eccetera, con bomboniere ed altra oggettistica dedicata.

In questo autentico “atelier” degli articoli da regalo e anche dei prodotti tipici, è dunque possibile imbattersi in tantissimi oggetti che lasciano a bocca aperta chi li osserva. Un lavoro e una passione, quelli di Carla Vivarelli, che non conoscono sosta: a febbraio, infatti, sarà tempo di svelare la collezione 2022 con l’anteprima cerimonie, una sorta di “sfilata” delle sue nuove creazioni. (red.)

“Il complemento oggetto”, all’Aquila, sulla strada statale 17 ovest, è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Per info e prenotazioni 340 505 9867

Pagina Facebook all’indirizzo internet https://www.facebook.com/ilcomplementoggetto