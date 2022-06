L’AQUILA, ASBUC PAGANICA-SAN GREGORIO: CAOS E FILE INTERMINABILI, CITTADINI RINUNCIANO A VOTARE

L’AQUILA – “Denunciamo con sdegno la situazione di caos che in queste ore si sta registrando nei seggi 63, 66, 67 e 78 della frazione di Paganica. Tantissimi elettori sono costretti a fare file estenuanti ed interminabili, molti rinunciano a votare e se ne tornano a casa”.

La denuncia è del presidente Asbuc Paganica-San Gregorio, Fernando Galletti, candidato alle ammistrative dell’Aquila.

“È evidente che è stata sbagliata la ripartizione dei seggi, solo per fare un esempio al seggio 63 gli elettori potenziali sono 1.700, ed il collo di bottiglia è inevitabile, mentre nel seggio 65, dove il bacino è di 600 elettori, non a caso non si sta registrando nessun problema. A ritardare le operazioni di voto è poi anche la concomitanza tra le elezioni comunali con quelle dei referendum, con ben 5 schede. Paganica ha un altissimo numero di aventi diritto al voto, chi non lo ha considerato si assuma le sue responsabilità”.