L’AQUILA: ASCENSORE TRA TERMINAL E VIALE RENDINA, TAGLIO DEL NASTRO E FINE LAVORI IN 256 GIORNI

L’AQUILA – Taglio dei nastro questa mattina per l’avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e viale Rendina dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa alla presenza delle istituzioni.

Prima di tutto i dati. I lavori della ditta appaltatrice Pangea Consorzio stabile Scarl e quella esecutrice Edilia & CO. srl inizieranno subito dopo le feste e dureranno 256 giorni anche se l’architetto Giuseppe Luciani ha affermato che si potrebbe anticipare la fine dei lavori, il tutto per un importo di 2 milioni e 213mila euro. Gli obiettivi sono quelli di una riduzione della circolazione e della sosta delle auto in centro con nuove soluzioni di parcheggio a favore dei residenti e uffici pubblici. E, ovviamente, possibilità di accesso in centro senza usare la macchina con riduzione dell’inquinamento. L’intervento è finanziato con il fondo complementare al Pnrr, fondi Cipe e dal consiglio regionale.

L’’intervento consiste nella realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il Terminal bus “Lorenzo Natali” e Viale Luigi Rendina e prevede la realizzazione di un tunnel con partenza dall’attuale galleria di accesso alla scala mobile che conduce in Piazza Duomo e di un collegamento verticale in cemento armato all’interno del quale verranno installati due ascensori. Il collegamento verticale, inoltre, sarà dotato di un’uscita su Viale Rendina e di un’uscita intermedia sul parco urbano fuori le mura urbiche. Verranno riqualificati i terrazzamenti tra le mura e il parcheggio, con la creazione di un nuovo spazio urbano verde, il “Parco panoramico”. Ciò consentirà di godere della vista sul Piazzale di Collemaggio e di fruire di un’area ecologica dotata di panchine e zone relax. Gli unici interventi fuori terra consisteranno solo nel fine corsa die due vani ascensori che avranno rivestimenti in pietra della stessa natura dei muraglioni esistenti sul tracciato.

“L’opera renderà fruibile la città del futuro che immaginiamo interamente pedonalizzata” ha detto il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo,” e il terminal non sarà più un corpo estraneo alla città. Non solo un ascensore di collegamento ma ci sarà anche un parco urbano a ridosso delle mura dedicato alle famiglie. Un ringraziamento va all’architetto Tonino Di Stefano che nella prima fase ci ha fatto superare i problemi. Si tratta di una opera avviata dalla precedente amministrazione e noi l’abbiamo presa di petto. Ringrazio Salvo Provenzano di Usra per aver smussato le parti amministrative e tecniche e grazie anche al team di Paolo Costanzi”.

“Un opera importante” ha detto i sindaco Pierluigi Biondi, “anche in previsione dei lavori in corso in centro storico con l’obiettivo finale di una pedonalizzazione . Quando ci siamo insediati il megaparcheggio era scarsamente utilizzato ma con questo collegamento lo incrementeremo visto che stiamo parlando complessivamente di 700 posti auto. Senza l’intelligenza della Soprintendenza non avremmo fatto molto e devo ringraziare Cristina Collettini che si è immersa nella realtà aquilana cin passione e ci sta accompagnando in queste scelte coraggiose mai derogando gli obblighi della tutela del bene pubblico ambientale. Questo è un pezzo importante nella rivoluzione della mobilità grazie anche al lavoro fatto dall’assessore Carla Mannetti ora abbiamo un piano urbano della mobilità sostenibile. Ora speriamo che in questi giorni arrivino notizie che consentano la riattivazione definitiva del tapirulant

“”Inizia oggi”, ha osservato Paolo Costanzi direttore amministrativo del consiglio regionale, “un progetto che nasce del 2015 ed è l’ultimo tassello della valorizzazione dell’emiciclo, della villa comunale, l’ex Gil. Il progetto definitivo è stato presentato a maggio e da allora si è subito passati alla fase esecutiva”.

“Voglio complimentarmi” ha detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ” con la struttura amministrativa della Regione che ha colto questo obiettivo con la consegna del cantiere contribuendo a migliorare la qualità della città. Un particolare elogio va alla soprintendenza che è stata determinante e a Roberto Santangelo che, come potete immaginare, con il cuore di cittadino dell’Aquila, ha avuto una particolare attenzione per questa opera”.

Presenti alla conferenza, tra gli altri, anche il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, Stefania Pezzopane, consigliere comunale di opposizione ed ex parlamentare e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci che hanno avuto un ruolo importante per il reperimento dei fondi.