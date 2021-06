L’AQUILA, ASILI E SCUOLE: VENERDI’ OPEN DAY AL PRIMO MAGGIO DI PILE

L’AQUILA – Le iscrizioni agli asili nido del Comune dell’Aquila e le richieste di usufruire dei servizi scolastici di pre e interscuola, trasporto e mensa devono essere effettuate on line. L’accesso avviene attraverso il portale dei genitori (finora attivo solo per il pagamento dei buoni pasto), https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen , indirizzo reperibile anche sul sito internet del Comune e attraverso i principali motori di ricerca della rete.

Il nuovo sistema on line di gestione delle domande e di invio della documentazione allegata è stato illustrato stamani dall’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti, in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Fibbioni. “Niente più file agli sportelli, cosa di non secondaria importanza visto che comunque permane il divieto di assembramento come misura di contrasto all’epidemia da covid-19, e nessuna necessità di portarsi dietro le carte per arrivare agli uffici competenti – ha spiegato l’assessore Bignotti – Sarà sufficiente collegarsi al portale dei genitori, registrarsi (qualora non sia stato fatto) e seguire le indicazioni. Ora partiamo con le iscrizioni agli asili nido, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico già presente sul sito istituzionale del nostro ente a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2027&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1 “.

Bignotti ha inoltre descritto quali saranno i passi successivi per l’uso del portale. “Il 17 luglio scadranno i termini per le domande di iscrizione o riconferma agli asili nido – ha osservato – e subito dopo il sistema sarà operativo per accogliere le richieste relative ai servizi scolastici: pre e interscuola, mensa e trasporto. Ovviamente, le famiglie interessate saranno informate attraverso un avviso pubblico. Anche in questo caso, domanda, isee per ottenere la riduzione tariffaria, documenti di vario genere dovranno essere inoltrati tramite il portale dei genitori; ci sarà un vantaggio anche per i nostri uffici, che potranno lavorare le pratiche in tempi ragionevolmente più celeri. Un particolare ringraziamento va all’assessore all’Informatizzazione, Maria Luisa Ianni, che ha fornito una collaborazione decisiva per l’acquisto dei software, dimostrando, ancora una volta, quanto sia determinante il lavoro di squadra all’interno della giunta”.

L’assessore Bignotti si è infine soffermato sulla questione degli asili nido, informando che i posti disponibili nella struttura gestita direttamente dal Comune, in quella organizzata dall’Afm e nelle quattro private convenzionate con il Comune i posti disponibili sono circa 140. “Inoltre – ha concluso – sabato 26 giugno, dalle 9 alle 12, all’asilo nido comunale Primo Maggio, a Pile, si terrà un open day per informare le famiglie circa i servizi complessivi erogati dal Comune in queste strutture e per fornire chiarimenti sull’utilizzo del portale dei genitori”.