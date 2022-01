L’AQUILA, ASL APRE AMBULATORIO NEUROPSICOLOGIA PER INQUADRAMENTO CLINICO DEFICIT COGNITIVI

L’AQUILA – Nuovo servizio attivato all’Aquila dalla Asl per garantire valutazioni neuro cognitive riguardanti pazienti con lesioni cerebrali congenite, acquisite o affetti da demenze.

La prestazione viene assicurata dall’ambulatorio di neuropsicologia, entrato in funzione il 20 gennaio scorso, ubicato a Collemaggio.

L’ambulatorio di neuropsicologia, di cui è responsabile la professoressa Irene Ciancarelli, affiancata dalla neuropsicologa Maura Gabrielli, fa capo all’Unità operativa di Riabilitazione Territoriale diretta dal dottor Antonello Bernardi.

“L’attività del nuovo ambulatorio, in sostanza – si legge in una nota della Asl -, riguarda l’inquadramento e la diagnosi di deficit cognitivi dovuti a lesioni cerebrali presenti sin dalla nascita o causate da eventi come ictus ed emorragie cerebrali e, inoltre, di traumi cranici e di tumori, malattie neurodegenerative (demenze e Parkinson), sclerosi multipla e postumi di interventi chirurgici. L’ambulatorio, in questa fase inziale, sarà aperto una volta a settimana, il giovedì. Per usufruire delle prestazioni è necessario effettuare la prenotazione al Cup tramite prescrizione del medico di famiglia”.

“Le valutazioni neuro cognitive permettono l’inquadramento clinico dei pazienti con problematiche cognitive e di coloro che hanno bisogno di riabilitazione cognitiva e logopedica (problematiche del linguaggio) al fine di attuare, se necessario, interventi per il recupero delle funzioni compromesse e il miglioramento delle abilità residue”.

“Il nuovo ambulatorio – afferma la professoressa Ciancarelli – completerà l’attività di assistenza che viene già svolta dall’unità operativa di Riabilitazione Territoriale, in modo da offrire ai pazienti un percorso neuro riabilitativo sempre più completo e funzionale”.